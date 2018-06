Actualidade

O Prémio Womeninspire na categoria de Ativista Comunitária no País de Gales, para o qual a portuguesa Iolanda Banu Viegas estava nomeada, foi atribuído a Deborah Shaffer, anunciou a organização Chwarae Teg.

Deborah Shaffer é fundadora e diretora da Fair Treatment for the Women of Wales, uma associação que apoia e defende as mulheres no País de Gales.

Iolanda Banu Viegas, fundadora da associação Comunidade de Língua Portuguesa de Wrexham (CPLW), estava nomeada como finalista dos prémios destinados a distinguir mulheres inspiradoras, depois de ter sido selecionada entre mais de 400 mulheres.