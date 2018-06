Actualidade

O Arquiteturas Film Festival abre hoje, às 20:00, com o documentário "Before my feet touch the ground", segundo a organização do certame, este ano em 6.ª edição, dedicado ao tema "Learning From Fiction".

"Before my feet touch the ground" é um documentário criado contra a gentrificação e o aumento dos preços das casas em Telavive, contado por Daphi Leef, na primeira pessoa, simultaneamente líder daquele movimento em Israel, personagem principal e realizadora do filme.

Trata-se de um filme de protesto contra um fenómeno pelo qual muitas cidades estão a passar um pouco por todo o mundo e, por isso, um tema relevante, salienta a organização do festival.