Actualidade

A agência de notação financeira Moody's manteve o 'rating' de Macau em Aa3 e a perspetiva "estável" da economia, com base nos "lucros financeiros" e na ausência de "quaisquer dívidas".

Num comunicado enviado na terça-feira, a agência anunciou que Macau encontra-se no grupo de regiões "com investimentos de alta qualidade e com risco de incumprimento muito reduzido".

Durante o período de ajustamento económico, ocorrido entre o início de 2014 e meados de 2016, "Macau conseguiu manter uma capacidade financeira e estado de receitas e de despesas sólidos", elogiou o relatório.