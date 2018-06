Mundial2018

A seleção portuguesa de futebol realiza quinta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, o derradeiro teste para o Mundial2018, finalmente com a formação completa, após a integração do 'capitão' e líder Cristiano Ronaldo.

A maior referência da equipa das 'quinas' teve direito a umas curtas férias, após ajudar o Real Madrid a conquistar a Liga dos Campeões (3-1 ao Liverpool, na final).

Desde a concentração definitiva, que começou com somente 14 futebolistas, o grupo tem sido reforçado a conta-gotas e só agora Portugal está na máxima força, após empate 2-2 com a Tunísia, em Braga, e 0-0 com a Bélgica, em Bruxelas.