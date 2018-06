Actualidade

A peça "Do bosque para o mundo", de Inês Barahona e Miguel Fragata, que tenta explicar aos mais novos o drama dos refugiados, será apresentada em julho no arranque do Festival de Avignon, em França.

A 72.ª edição do Festival de Avignon decorrerá de 06 a 24 de julho e do programa fará parte, no primeiro dia e com sessões ao longo de julho, a peça "Do bosque para o mundo", numa tradução francesa interpretada pelas atrizes Émilie Caen e Anne-Élodie Sorlin.

Estreado originalmente em 2016, no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, "Do bosque para o mundo" pôs em palco Anabela Almeida e Manuela Pedroso, narradoras de uma história sobre crianças refugiadas.