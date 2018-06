Actualidade

A bolsa de Lisboa segue hoje positiva, alinhada com as bolsas europeias, com a Galp a animar as negociações, a subir 1,25% para 16,14 euros.

Pelas 09:00, o índice de referência português, o PSI20, seguia a valorizar-se 0,33% para os 5.602,85 euros, com seis ações negativas, duas inalteradas e 10 positivas.

A Ibersol e a Semapa eram as ações que mais subiam, valorizando-se 3,14% e 1,57% para 11,5 euros e 22,6 euros, respetivamente.