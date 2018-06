Actualidade

O biólogo sueco Svante Pääbo foi distinguido hoje em Oviedo (Espanha) com o Prémio Princesa das Astúrias da Investigação Científica e Técnica 2018, pelo seu papel no desenvolvimento de métodos precisos para o estudo do ADN.

O júri do prémio considerou que Svante Pääbo "abriu um novo campo de investigação", a paleogénica, que permitiu conhecer a evolução recente de numerosas espécies, incluindo a humana.

O premiado desenvolveu métodos precisos para o estudo do ADN antigo que permitiu a recuperação e a análise do genoma de espécies desaparecidas há centenas de milhares de anos.