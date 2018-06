Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje que há obras, carreiras e investimentos para descongelar no país, que tem recursos limitados, sublinhando que o Governo cumpriu os seus compromissos com os professores, que já viram as suas carreiras descongeladas.

"É preciso ter a noção de que o país não tem condições ilimitadas para poder fazer tudo e há muita coisa para descongelar. Há todas as carreiras para descongelar, há obras que tiveram paradas anos, na gaveta, que são necessárias descongelar, há investimentos no Serviço Nacional de Saúde, que são necessários descongelar, há muito para descongelar", defendeu António Costa.

O primeiro-ministro sublinhou que a "ideia de que não há descongelamento nas carreiras de professores é uma ideia falsa": "Só este ano vão progredir na carreira mais de 45 mil professores e nos próximos anos vão todos continuar a progredir, como estão a progredir nas carreiras gerais e noutras carreiras".