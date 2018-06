10 Junho

O presidente do PSD, Rui Rio, vai assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na Guiné-Bissau, com uma visita entre 10 e 12 de junho onde contactará com a comunidade portuguesa, incluindo empresários.

De acordo com o programa disponível no 'site' do partido, estão ainda previstos encontros com dirigentes políticos e visitas nas áreas da ação social, saúde e ensino.

A 10 de junho, o presidente do PSD marcará presença numa homenagem aos militares portugueses que morreram na Guiné-Bissau no cemitério de Bissau, visitando em seguida o orfanato Bambaram.