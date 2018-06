Incêndios

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) afirmou hoje que existem 970 ligações por restabelecer nas zonas afetadas pelos incêndios que assolaram o país no ano passado, de acordo com dados de 01 de junho.

João Cadete de Matos falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, no âmbito do requerimento do PCP sobre a reposição das ligações telefónicas destruídas pelos incêndios de outubro de 2017, e para a apresentação do plano de atividades e a programação do seu desenvolvimento, de acordo com a lei-quadro das entidades reguladoras.

Em 01 de junho havia "970 ligações" por restabelecer, afirmou o presidente do regulador, salientando que a Anacom tem "acompanhado nos últimos cinco meses, semana a semana", a situação.