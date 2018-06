Actualidade

A Comissão Europeia propôs hoje consagrar 16 mil milhões de euros do orçamento comunitário pós-2020 ao programa espacial da União Europeia (UE), a fim de reforçar a liderança da Europa no espaço.

O novo programa espacial da UE, hoje apresentado, pretende reforçar o investimento nas atividades espaciais, tendo em vista a adaptação às novas necessidades e tecnologias e, simultaneamente, incrementar a autonomia da Europa no acesso ao espaço.

De acordo com a proposta do executivo comunitário, inscrita no Quadro Financeiro Plurianual (QFP) da UE para o período 2021-2027, o novo programa irá melhorar o acesso das empresas espaciais em fase de arranque ao financiamento de risco, e permitir à UE explorar, paralelamente, a possibilidade de criar um fundo especial de capital de investimento através do programa InvestEU.