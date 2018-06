Actualidade

(CORREÇÃO)Lisboa, 06 jun (Lusa) - O modelo de regulação no mercado financeiro deverá reinventar-se e tornar-se "simples, flexível e assente em princípios", defendeu hoje a presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, na abertura da conferência anual internacional da CIRSF - Centro de investigação, Regulação e Supervisão Financeira.

No encontro a decorrer em Lisboa, Gabriela Figueiredo Dias notou o "ponto de viragem sem retorno" na regulação, cuja produção na última década viu aumentar a sua "intensidade e nível de detalhe".(NOVA VERSÃO QUE CORRIGE NO SEGUNDO PARÁGRAFO DO TEXTO O NOME DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, SUBSTITUINDO GABRIELA FIGUEIREDO LOPES POR GABRIELA FIGUEIREDO DIAS)

Esses aumentos "jogam, a partir de certo nível de granularidade e tecnicidade, contra a capacidade da lei de absorver a realidade em movimento" e que podem arriscar "jogar contra a proteção do investidor, e não a seu favor".