Actualidade

A Comissão Europeia propôs hoje a criação do primeiro programa Europa Digital de sempre, dotado de um orçamento de 9,2 mil milhões de euros, que visa promover a competitividade da União Europeia (UE) a nível internacional neste domínio.

O projeto, que consta na proposta do Quadro Financeiro Plurianual da UE para 2021-2027, pretende desenvolver e reforçar as capacidades digitais estratégicas da Europa, no âmbito da computação de alto desempenho, da inteligência artificial, da cibersegurança e das competências digitais avançadas.

Na proposta hoje apresentada, o executivo comunitário especifica que quer canalizar um montante de 2,7 mil milhões de euros para financiar projetos destinados a desenvolver e reforçar a supercomputação e o tratamento de dados na Europa, nomeadamente nos domínios dos cuidados de saúde, energias renováveis, e segurança dos veículos automóveis.