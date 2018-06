Nuclear/Irão

O Irão confirmou hoje em Viena que existem "trabalhos preparatórios" para relançar o seu programa nuclear em caso de fracasso do acordo de 2015 com as grandes potências, após a retirada de Washington o mês passado.

Teerão lançou "trabalhos preparatórios para o caso do JCPOA (sigla oficial do acordo) vir infelizmente a falhar, para que o Irão possa relançar as suas atividades sem as restrições ligadas ao JCPOA", declarou o seu embaixador junto da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Reza Najafi.

O diplomata, que falava à margem de uma reunião do conselho de governadores da agência em Viena, confirmou que o seu país tinha informado o organismo da possibilidade de retomar a produção do gás UF6, utilizado no enriquecimento de urânio.