Sporting

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, admitiu hoje "um problema" com a emissão obrigacionista prevista pela SAD do clube, responsabilizando o presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral pela situação.

"É lógico que temos um problema, as pessoas vão ser responsabilizadas por este problema, mas cá estaremos para o resolver", afirmou o presidente do clube, em conferência de imprensa, acrescentando que "a responsabilidade de esta operação estar parada deve-se a Jaime Marta Soares".

Fonte oficial da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) revelou hoje ter pedido esclarecimentos à SAD do Sporting sobre a emissão obrigacionista de 15 milhões de euros prevista para este mês de junho.