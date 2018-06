Actualidade

A Escola do Conservatório Nacional vai crescer em altura e ganhar uma ala inteiramente nova, com mais salas, uma nova cantina e um novo estúdio de dança, de acordo com o projeto de reabilitação do edifício, hoje apresentado.

Está ainda previsto a criação de um sistema de aquecimento, um sistema elétrico novo, o reforço da estrutura e a manutenção das áreas mais importantes, como os átrios, a biblioteca e o salão nobre, "tal como estão, mas recuperados", explicou Ana Mafalda Pernão, coordenadora das instalações e anterior diretora da escola.

Este projeto de reabilitação do antigo Convento dos Caetanos - o edifício histórico que alberga a Escola de Música do Conservatório Nacional, fundada em 1835 - vai obrigar os cerca de 800 alunos a instalarem-se provisoriamente na escola secundária Marquês de Pombal, em Lisboa, a partir do ano letivo 2018/2019.