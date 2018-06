Actualidade

O Manchester United contratou o defesa direito português Diogo Dalot ao FC Porto por 22 milhões de euros, até junho de 2023, com mais uma época futebolística de opção, anunciaram hoje os clubes.

A SAD 'azul e branca' confirmou o "acordo com o Manchester United para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Diogo Dalot pelo valor de 22 milhões de euros", em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Já o o clube treinado por José Mourinho deu conta da contratação do internacional sub-21, de 19 anos, por cinco temporadas, num vínculo que pode ser prolongado por mais uma temporada,