Actualidade

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, anunciou hoje que pretende investir nos próximos oito anos até 400 milhões de euros e prometeu baixar os impostos e atrair mais empresas para o concelho.

O autarca, que venceu as últimas eleições autárquicas com maioria absoluta, pelo movimento Inovar Oeiras de Volta, realizou, ao final desta manhã, uma conferência de imprensa, durante a qual fez um balanço dos seis meses de mandato e apresentou alguns dos projetos futuros.

Isaltino Morais começou o seu discurso por criticar o anterior executivo liderado por Paulo Vistas, referindo que os últimos quatro anos, "do ponto de vista organizacional e do desenvolvimento do território, foram anos em que o município esteve parado".