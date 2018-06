Actualidade

As buscas realizadas hoje na Câmara de Oeiras prendem-se com o Plano de Pormenor da Margem Direita e Foz do Rio Jamor, anunciou a autarquia, indicando que as decisões relativas ao projeto passaram por três presidentes do executivo.

A Câmara de Oeiras, no distrito de Lisboa, foi hoje alvo de buscas no âmbito de uma investigação sobre tráfico de influência, corrupção passiva e ativa, participação económica em negócio e abuso de poder, informou a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

Em comunicado, a autarquia atualmente liderada por Isaltino Morais revelou que as buscas estão relacionadas com aquele projeto, "cuja aprovação data de 15 de abril de 2014", altura em que o independente Paulo Vistas presidia ao município.