Actualidade

Novas tecnologias, desde drones a computadores e inteligência artificial, vão ajudar a detetar os resíduos de plástico que poluem as praias e o mar, transmitindo a sua localização e permitindo perceber a sua origem.

O projeto Plastic Tide (maré de plástico), baseado no Reino Unido e divulgado hoje na revista online Digital Trends, consiste na recolha de imagens com lixo de plástico obtidas através de drones, a partir das quais um computador será "ensinado" a reconhecer este tipo de resíduos, distinguindo os vários tipos de objetos, de sacos a escovas de dentes, redes de pesca ou palhinhas.

A monitorização permite perceber a localização dos resíduos, mas também, por exemplo, a sua origem e que empresas fabricaram os produtos depois transformados em lixo, constatação útil para perceber os setores e as políticas com mais impacto no ambiente e na vida dos cidadãos.