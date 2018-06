Mundial2018

O selecionador português de futebol admitiu hoje ainda ter "muitas dúvidas" quanto ao 'onze' que vai apresentar na estreia no Mundial2018, diante da Espanha, e revelou que Cristiano Ronaldo vai atuar de início no particular com a Argélia.

Fernando Santos, que fazia a antevisão do jogo de quinta-feira, com os argelinos, o último de preparação para o Campeonato do Mundo, disse que "há jogadores que estão mais perto da titularidade", embora frisando que não se pode concluir nada pelos alinhamentos iniciais nos particulares com Tunísia (2-2), Bélgica (0-0) e o conjunto africano.

"Tenho muitas dúvidas. Tenho 23 jogadores e tenho confiança plena em todos. O jogo com a Espanha é daqui a uma semana [dia 15 de junho], vamos ver o que acontece nos treinos. Na hora certa decidirei. Não faria sentido projetar já um onze, quando ainda temos seis treinos pela frente e há imponderáveis", afirmou, em conferência de imprensa.