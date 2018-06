Actualidade

As odisseias imaginadas e as reais, a busca do outro, o significado de ser estrangeiro, refugiado, as guerras e o amor são a trama de "Ítaca", peça que Christiane Jatahy estreia, na quinta-feira, no Teatro S. Luiz, em Lisboa.

"Ítaca - Nossa Odisseia I" é o mais recente trabalho da criadora brasileira Christiane Jatahy, Artista na Cidade 2018. Teve estreia em França, em março último, no espaço Ateliers Berthier do Odéon-Théâtre de l´Europe, em Paris, teatro que produziu a peça.

Para esta criação, em que volta a cruzar teatro e cinema, ficção e realidade, como já é habitual no seu trabalho, a artista carioca inspirou-se na "Odisseia", de Homero.