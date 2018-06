Actualidade

As medidas do programa do governo para "simplificar" o relacionamento da administração pública com os cidadãos (Simplex+) representaram uma poupança para a economia de 1.100 milhões de euros, anunciou hoje o primeiro-ministro, António Costa.

"Podemos medir o impacto do que tem sido estas vacas a voarem. Isto significou para o conjunto da economia, uma poupança de 1.100 milhões de euros, que correspondem a 0,6% do nosso PIB [Produto Interno Bruto]", afirmou António Costa.

O primeiro-ministro discursava na apresentação do programa de modernização administrativa "Simplex+" para 2018, que decorreu no Pátio da Galé, Lisboa, e que começou com um número de magia do ilusionista Luís de Matos.