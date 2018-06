Mundial2018

Bernardo Silva integrou hoje o treino da seleção portuguesa de futebol, na véspera do último encontro de preparação para o Mundial2018, depois de ter falhado a sessão de terça-feira devido a uma indisposição gástrica.

No Estádio da Luz, palco do encontro de quinta-feira com os argelinos, o selecionador Fernando Santos contou pela primeira vez com os 23 jogadores desde que a seleção se concentrou há pouco mais de duas semanas.

Nos 15 minutos abertos aos jornalistas, todos os atletas treinaram sem limitações, realizando os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola.