Actualidade

O sentimento de abandono e isolamento perante o Brexit e a riqueza da cultura lusófona são os temas da primeira edição do festival de cinema Lusofilm, em Glasgow, na Escócia, que abre na sexta-feira, com o filme "Jangada de Pedra".

Os organizadores encontraram um paralelo da situação política e social do Reino Unido com a obra do Prémio Nobel da Literatura José Saramago, que imagina a separação da Iberia do resto da Europa.

"O festival pretende aproximar as pessoas, através do cinema, para contrastar a vivacidade da cultura lusófona com o profundo pessimismo do momento contemporâneo", referem na apresentação.