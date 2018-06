Actualidade

A criação de "bilhetes familiares" nos transportes públicos é uma das propostas do CDS-PP para minimizar o impacto das restrições à circulação automóvel, durante o verão, na estrada de acesso às praias da Arrábida, em Setúbal, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado do CDS-PP, além dos bilhetes familiares nos transportes rodoviários para as praias da Arrábida, a preços mais acessíveis, na passada segunda-feira a Comissão Concelhia de Setúbal propôs também à presidente da Câmara, Maria das Dores Meira (CDU), que parte das receitas obtidas com o estacionamento tarifado seja utilizada para financiamento do transporte em autocarro.

A criação de um "Cartão Municipal" que permita a utilização dos transportes públicos para as praias da Arrábida e, em simultâneo, a entrada em museus municipais e espaços culturais do município é outra medida proposta do CDS-PP, que recomenda também a criação de uma comissão de acompanhamento pela Assembleia Municipal para avaliar a implementação do programa e identificar alguns aspetos que possam ser melhorados.