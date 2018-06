Actualidade

As corporações de Amarante e Cruz Branca, de Vila Real, informaram hoje que iniciam na quinta-feira a vigilância do Túnel do Marão, onde estarão em permanência com três homens para prevenção, primeira intervenção e socorro.

As corporações assinaram no final de abril um protocolo com a Infraestruturas de Portugal (IP) e a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), com vista à criação das equipas de proteção e socorro que estarão em permanência no túnel a assegurar serviços de prevenção, primeira intervenção e socorro.

Esta medida foi uma das consequências do inquérito realizado ao incêndio num autocarro, no interior do Túnel do Marão, que lançou um alerta sobre questões de segurança e socorro dentro deste que é o maior túnel rodoviário da Península Ibérica, com quase seis quilómetros e que está incluído no Autoestrada 4 (A4), entre Amarante e Vila Real.