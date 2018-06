Actualidade

A Câmara de Lisboa vai apreciar na quinta-feira, em reunião privada, uma proposta que prevê que o vereador do Urbanismo e Obras Municipais, Manuel Salgado, assuma a presidência da empresa municipal Lisboa Ocidental - Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU).

A proposta, à qual a agência Lusa teve acesso, prevê a aprovação da estratégia para "a realização das empreitadas que integram o Programa de Investimento Lisboa XXI, aprovar e submeter à Assembleia Municipal a alteração dos Estatutos da 'Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A.', bem como aprovar a designação do representante do município na Assembleia Geral da empresa e a indicação dos membros do respetivo Conselho de Administração e da Mesa da Assembleia Geral".

O documento indica o vereador do Planeamento, Urbanismo, Património e Obras Municipais, Manuel Salgado, para presidente do Conselho de Administração da empresa, "não remunerado e em regime de acumulação de funções".