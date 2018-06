Mundial 2018

O Presidente da República anunciou hoje que vai acompanhar no Terreiro do Paço o primeiro jogo da seleção portuguesa no Mundial da Rússia, contra Espanha, e o terceiro, contra o Irão, na área afetada pelos fogos de 2017.

Marcelo Rebelo de Sousa - que vai assistir ao vivo ao segundo jogo de Portugal, contra Marrocos, em Moscovo, no dia 20 de junho - fez este anúncio durante uma receção à seleção portuguesa de futebol, no edifício do Antigo Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.

"Será o presidente da Assembleia da República a estar no primeiro jogo [contra a Espanha, no dia 15 de junho, em Sochi], eu acompanharei no Terreiro do Paço, como muitos portugueses. Depois, estarei no segundo jogo, em Moscovo [no dia 20, contra Marrocos]", declarou.