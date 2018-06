Actualidade

A Comissão Nacional do PS elegeu hoje Ana Catarina Mendes para o cargo de secretária-geral adjunta dos socialistas com 84,4% dos votos e o Secretariado Nacional, o órgão de direção partidário, com 85,66% dos votos.

Ana Catarina Mendes desempenha as funções de "número dois" da direção do PS desde o início de 2016, pouco tempo depois de os socialistas terem formado Governo com suporte parlamentar do Bloco de Esquerda, PCP e PEV.

Nesta primeira reunião da Comissão Nacional do PS após o recente Congresso da Batalha, foram ainda eleitos José Leitão para as funções de diretor da publicação "Portugal Socialista" e a deputada Edite Estrela para o cargo de diretora do "Ação Socialista".