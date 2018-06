Actualidade

A comissão Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH) confirmou na quarta-feira a morte de 127 pessoas na Nicarágua devido aos protestos de rua e denunciou um agravamento da repressão.

A CIDH visitou o país há cerca de duas semanas e, segundo o secretario executivo, avançou as conclusões de um relatório elaborado pela comitiva no qual se confirma os feridos nos protestos que ascendem a 1.200 e reiterou que escalada de violência com "novas práticas repressivas".

"Parece-nos que há um novo patrão da repressão instalado no país", afirmou.