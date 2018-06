Actualidade

A Cidade do México ativou na quarta-feira, pela primeira vez este ano, a primeira fase do alerta ambiental devido aos elevados níveis de ozono na atmosfera, declarou a Comissão Ambiental da Megalópole (Came).

A contingência ambiental vai entrar hoje em vigor, o que significa que as autoridades vão retirar da circulação diária nas estradas da cidade cerca de 1,5 milhões de carros, o equivalente a 30% do total de veículos que circulam na capital mexicana.

Além de restringir a circulação de carros, o Came recomendou ainda que as pessoas com problemas respiratórios permanecessem dentro de casa durante as horas mais quentes, que sejam suspensas atividades desportivas, culturais e cívicas nas escolas.