Actualidade

O antigo diretor técnico da Federação Portuguesa de Futebol Francisco Silveira Ramos foi hoje anunciado como coordenador técnico da academia dos chineses do Shandong Luneng, ilustrando a crescente aposta da China em técnicos portugueses para desenvolver o futebol.

O treinador, de 62 anos, encontrava-se sem clube, depois de na época passada ter orientado a equipa principal do Centro Desportivo de Fátima, que compete no Campeonato de Portugal, o terceiro escalão do futebol em Portugal.

"É uma honra trabalhar para a escola de futebol do Luneng. O futebol depende do trabalho em equipa. O nosso objetivo é formar talentos para que se tornem nos melhores jogadores", afirmou Silveira Ramos, citado no comunicado do clube.