Actualidade

O PCP vai estar em jornadas parlamentares entre hoje e sexta-feira no litoral do Alentejo pela continuidade da "devolução de rendimentos e direitos", a dias do começo das negociações sobre o último Orçamento do Estado desta legislatura.

O líder da bancada comunista, João Oliveira, admitiu que "algumas matérias" a abordar pelos deputados comunistas "têm tradução orçamental", revelando que as negociações tripartidas ou o "exame comum" formal (entre Governo minoritário socialista e BE, PCP e PEV) vão começar "entre junho e julho", além dos contactos parlamentares regulares da denominada "geringonça", que existem numa base quase semanal, no mínimo.

"As jornadas parlamentares do PCP no litoral Alentejano concentram-se no tema da necessidade de prosseguir a devolução de direitos e rendimentos e de avançar com uma resposta aos problemas do país, naturalmente tendo em conta as características da região, abrangendo os distritos de Setúbal e Beja, mas considerando as grandes questões nacionais que continuam a colocar-se ao país", disse João Oliveira, vincando a "valorização de trabalho e trabalhadores".