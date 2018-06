Actualidade

Uma equipa técnica do projeto Life Iberlince, em conjunto com agentes rurais do governo autónomo da Catalunha (Generalitat) capturaram, na quarta-feira, o lince-ibérico 'Lítio', libertado em território português em maio de 2015.

A captura deste animal, de espécie em risco de extinção, foi conseguida através da instalação de várias armadilhas, utilizando coelhos como chamariz, numa área florestal perto de Santa Coloma de Cervelló, Barcelona, anunciaram fontes do Departamento de Agricultura da Generalitat.

A operação foi realizada para proteção do próprio lince, já que este se estava a estabelecer numa área muito povoada e sem a existência de fêmeas para reprodução, pondo em risco a sobrevivência.