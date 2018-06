Actualidade

O Presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, concordou reunir-se hoje com os bispos da Conferência Episcopal para discutir um possível reinício do diálogo com a oposição, devido à crise sociopolítica, a mais sangrenta desde os anos 80.

A reunião, proposta pelos bispos, "foi aceite pelo Presidente e vai ser realizada às 15:00 (21:00 em lisboa) na Casa dos Povos", anunciou a Conferência Episcopal em comunicado.

O papa Francisco manifestou no domingo a dor pelos atos violentos que ocorrem na Nicarágua, como resultado da crise sociopolítica, e apelou para que o diálogo seja retomado, e se respeite a liberdade e a vida das pessoas.