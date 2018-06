Actualidade

A exposição "Zero em Comportamento", inaugurada quarta-feira à noite, no Museu de Serralves, no Porto, reúne obras de mais de 70 artistas pertencentes à Coleção da fundação, algumas nunca antes apresentadas, ligadas a questões de desobediência e indisciplina.

Com curadoria do diretor do Museu, João Ribas, do seu adjunto Ricardo Nicolau e de Paula Fernandes, a exposição estará patente até 09 de setembro deste ano, e inclui obras da Coleção, de artistas nacionais e internacionais, passando por nomes de várias áreas artísticas, de Ana Jotta, Albuquerque Mendes ou Paula Rego, a Rui Chafes, Manoel de Oliveira e Richard Hamilton, entre muitos outros.

O objetivo é "apresentar gestos de irreverência ou desobediência na Coleção de Serralves, quer dirigidos a instituições, como a escola ou o museu, ou formas de repressão ou controlo". "Da ironia e do subterfúgio ao desrespeito pelas regras do bom gosto e do comportamento adequado, a exposição explora o potencial de agir contra a norma", pode ler-se na apresentação.