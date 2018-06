Greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar suspensa às 00

Os técnicos de Emergência Pré-Hospitalar do INEM vão suspender às 00:00 de sexta-feira a greve ao trabalho suplementar, na sequência da marcação de uma reunião negocial para 29 de junho, segundo o sindicato.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Moreira, do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), disse que a greve, que teve início a 01 de junho, vai ser suspensa às 00:00 de sexta-feira.

"O sindicato esteve reunido com a tutela. Não foi dada uma resposta objetiva a todas as reivindicações dos trabalhadores, mas foi agendada para 29 de junho uma reunião negocial do Acordo Coletivo de Trabalho da Carreira Especial do TEPH"", referiu.