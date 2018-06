Actualidade

A cocaína na Europa está a aumentar em quantidade e pureza, revelou hoje o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, que aponta o aumento de produção na América Latina como uma das causas.

No seu relatório anual, apresentado hoje em Bruxelas, a agência europeia aponta a cocaína como "o estimulante ilícito mais consumido na Europa", que 2,3 milhões de pessoas entre os 15 e os 34 anos usaram no último ano.

O Observatório, sediado em Lisboa, assinala que houve pelo quarto ano consecutivo um aumento de mortes por 'overdose', especialmente com opiáceos, que ultrapassaram as 9.000, quase 3.000 só no Reino Unido, enquanto em Portugal houve apenas 26 registadas.