Actualidade

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, à espera da evolução do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro no primeiro trimestre.

Cerca das 09:10 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava em alta, a avançar 0,34% para 388,19 pontos.

As bolsas de Paris e Frankfurt subiam 0,73% e 0,45%, bem como as de Madrid e Milão que avançavam 1,32% e 1,01%, respetivamente.