Actualidade

O crescimento das economias da zona euro e da União Europeia (UE) abrandou no primeiro trimestre do ano, quer em termos homólogos, quer face ao período anterior, divulga o Eurostat.

No conjunto dos países do euro, o Produto Interno Bruto (PIB) progrediu 2,5%, entre janeiro e março, face ao mesmo período de 2017, abaixo do crescimento homólogo de 2,8% registado no quarto trimestre de 2017.

Na UE, o PIB cresceu 2,4% no primeiro trimestre em termos homólogos, abaixo dos 2,7% de crescimento homólogo registado entre outubro e dezembro de 2017.