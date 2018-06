Actualidade

O investimento estrangeiro em Moçambique caiu 26%, para 2,3 mil milhões de dólares devido à austeridade e à crise da dívida, segundo o Relatório sobre o Investimento Mundial, da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

"O Investimento Direto Estrangeiro (IDE) para Moçambique contraiu-se severamente, caindo 26% para 2,3 mil milhões de dólares, num contexto de austeridade e incumprimentos financeiros sobre a dívida", lê-se no documento hoje divulgado em Genebra, que dá conta da importância do setor do gás para o futuro do país.

"As perspetivas de longo prazo assentam na exploração do potencial do país no gás natural liquefeito e no reinvestimento dos lucros em projetos que avancem o desenvolvimento económico", acrescenta o relatório na parte que diz respeito a Moçambique.