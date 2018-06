Actualidade

As empresas estrangeiras a operar em Angola tiraram 2,3 mil milhões de dólares do país no ano passado, de acordo com o Relatório sobre o Investimento Mundial, da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

"O Investimento Direto Estrangeiro para Angola, a terceira maior economia de África, foi outra vez negativo, no valor de -2,3 mil milhões de dólares, face aos 4,1 mil milhões de 2016, com as filiais estrangeiras no país a transferirem fundos para o estrangeiro através de empréstimos entre companhias", lê-se no relatório divulgado hoje em Genebra.

O documento dá conta que, para além disto, o panorama em Angola é também negativo porque "a produção petrolífera declinou e os fundamentos macroeconómicos deterioraram-se".