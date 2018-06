Actualidade

Carlos Silva, conhecido como 'Aranha' e elemento da claque Super Dragões, e Gustavo Oliveira, empresário, os dois principais arguidos no processo 'Jogo Duplo', relacionado com viciação de resultados no futebol, foram hoje postos em liberdade pelo tribunal.

Em declarações à agência Lusa, Nelson Sousa, advogado dos dois arguidos, que estavam sujeitos à medida de coação de prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, explicou que na sessão de hoje do julgamento o coletivo de juízes determinou a libertação dos seus constituintes, na sequência de um requerimento interposto por si, ficando ambos com a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

Diego Tavares, ex-jogador do Oriental de Lisboa, é agora o único arguido em prisão domiciliária, pois o requerimento para a sua libertação foi entregue mais tarde e ainda não foi analisado.