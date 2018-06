Actualidade

Seis peças do Museu do Dundo empreenderam hoje a viagem de regresso a casa, partindo de Bruxelas para uma travessia no tempo até Angola, com o contributo da Fundação Sindika Dokolo, 'responsável' pela recuperação das obras de arte perdidas.

Um cadeirão de chefe 'chokwe', um cachimbo adornado com uma cabeça humana, uma taça para cozinhar mandioca, um pequeno banco circular, uma máscara de "madeira maciça de cor vermelha", e uma importante máscara 'chokwe', que integrou o lote de forma inesperada, regressaram hoje à pertença do Governo angolano, numa cerimónia que gerou grande expectativa em Bruxelas.

A restituição oficial ao Estado angolano de seis objetos de arte das coleções nacionais pertencentes ao Museu Regional do Dundo, desaparecidos durante os turbulentos anos de guerra civil no país, lotou a sala de uma unidade hoteleira da capital belga, numa audiência na qual não faltaram negociadores de arte, galeristas, jornalistas, destas e de outras latitudes, mas também representantes do Estado Angolano.