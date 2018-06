Actualidade

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, recusou hoje que haja contradição entre as medidas negociadas com os parceiros parlamentares do Governo e as da Concertação Social, considerando que reforçam a eficácia do combate à precariedade.

"Não considero, com toda a sinceridade, que outras alterações que foram geradas no âmbito do processo negocial da Concertação Social, que o Governo sempre valorizou e valorizará, sejam contraditórias, bem pelo contrário, são medidas que vêm reforçar a eficácia do combate à precariedade", disse Vieira da Silva aos jornalistas na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Ministros.

O ministro do Trabalho respondia à coordenadora do BE, Catarina Martins, que considerou hoje que "seria muito estranho que o PS preferisse negociar" a legislação laboral com a direita, acusando o Governo de não manter o negociado com o partido sobre precariedade.