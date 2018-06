Sporting

Fernando Mendes e os três outros suspeitos de envolvimento nas agressões aos jogadores e equipa técnica do Sporting na Academia de Alcochete já estão no tribunal do Barreiro, onde vão ser hoje presentes a primeiro interrogatório judicial.

Os quatro homens, entre os quais se encontra o ex-líder da Juve Leo e que foram detidos na quarta-feira à noite em Lisboa, chegaram algemados numa carrinha da unidade especial de polícia, aguardando-se ainda a chegada de outros dois arguidos que foram detidos também na quarta-feira à noite pela unidade de intervenção da GNR.

O último elemento a chegar, por volta das 14:20, tentou, segundo a agência Lusa observou no local, agredir, com um pontapé, um repórter fotográfico.