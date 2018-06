Actualidade

O novo Código das Associações Mutualistas prevê a limitação de mandatos dos dirigentes das entidades e altera o modelo de supervisão, criando duas formas, informou hoje o ministro do Trabalho.

Para substituir o diploma de 1990, o Conselho de Ministros aprovou hoje o novo código, explicou Vieira da Silva, precisando que ficarão limitados os mandatos em termos de presidência do Conselho de Administração, assim como os cargos relacionados com as entidades representativas do setor, como a união de mutualidades.

Depois de um "amplo processo de consultas e de audição pública, o diploma altera ainda as modalidades de supervisão, deixando essa responsabilidade à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) no caso das grandes associações, criando assim um "modelo dual de supervisão".