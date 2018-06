Brexit

O governo britânico publicou hoje um documento técnico onde sugere que o país permaneça dentro da união aduaneira europeia até final de 2021 caso não seja encontrada até lá uma solução para a fronteira com a República da Irlanda.

A proposta do Reino Unido para uma solução de recurso [backstop] é que "seja posto em prática um acordo alfandegário temporário que garanta a eliminação de tarifas, quotas, regras de origem e processos aduaneiros, incluindo declarações sobre todas as trocas comerciais entre o Reino Unido e a UE".

Acrescenta ainda que "este arranjo temporário só entraria em vigor após o Período de Implementação, em circunstâncias específicas, tais como um atraso na implementação do regime alfandegário do acordo final, e seria limitado no tempo", apontando o prazo para o final de dezembro de 2021.