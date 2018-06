Roland Garros

A tenista romena Simona Halep, número um mundial, qualificou-se pela terceira vez para a final de Roland Garros, segundo torneio do 'Grand Slam', ao vencer a espanhola Garbine Muguruza, terceira do 'ranking'.

Ainda em busca do primeiro título num 'major', Halep repete as finais de 2015 e 2017, depois de vencer Muguruza, vencedora em Paris em 2016, por 6-1, 6-4, em uma hora e 32 minutos.

Na final, a romena vai encontrar a vencedora do encontro entre as norte-americanas Sloane Stephens e Madison Keys, que reeditam hoje a final do Open dos Estados Unidos de 2017.